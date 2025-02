Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri ci hanno provato per lui? «Bloccato da due mancati esuberi»

di Redazione, itentato di portare un attaccante a disposizione di Inzaghi? L’idea c’è stataSpunta un curioso retroscena sulda Sky Sport. Il club ha infatti pensato a un rinforzo in attacco da regalare a Simone Inzaghi, ma alla fine i discorsi sono stati rimandati all’estate. Ilavrebbe potuto regalare una pedina al reparto avanzato? IN ATTACCO – «L’a gennaio ha fatto un pensiero per l’attacco, si che l’ha fatto ma non sono arrivate offerte per i due che avrebbero dovuto lasciare il posto. Ma dal prossimo anno nessuno dei due, Correa e Arnautovic, faranno parte dell’».In estate, dunque, il club nerazzurro si muoverà per rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi, visto che dietro Lautaro Martinez e Thuram ci sono delle difficoltà, visto il momento di Taremi e Arnautovic e i problemi fisici riscontrati da Correa in questi mesi.