Internews24.com - Calciomercato Inter, colpo Sucic per l’estate! Il retroscena a sorpresa: aveva provato ad inserirsi anche una super rivale!

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper! Iladuna! Ecco di chi si trattaIlpiazza ilsul gong, nel giorno della chiusura della finestra invernale. Accordo trovato con la Dinamo Zagabria per Petar. Il centrocampista classe 2003 rimarrà in Croazia fino a giugno, per poi unirsi alla squadra di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club. Lo confermala Gazzetta dello Sport, che svela unsulla trattativa: negli ultimi giorni c’era stato l’inserimento della Juventus chea soffiare il centrocampista ai nerazzurri!– «Petar, 21enne mezzala tuttofare della Dinamo Zagabria, sarà nerazzurro dalla prossima stagione, proprio lì dove un tempo c’era il connazionale Marcelo Brozovic.