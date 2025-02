Metropolitanmagazine.it - Calciomercato: Iling-Junior lascia il Bologna e torna in Inghilterra

Si conclude dopo pochi mesi l’esperienza di Samuelal. L’Aston Villa ha deciso di interrompere il prestito per l’ex giocatore della Juventus riportandolo ine girandolo al Middlesbrough: “L’Aston Villa può confermare che Samuel-Jr è stato richiamato dal prestito ale si unirà immediatamente al Middlesbrough per il resto della stagione” ha spiegato il club.La scorsa estate Samuellasciò la Serie A per qualche settimana, trasferendosi dalla Juventus all’Aston Villa nell’ambito dell’affare Douglas Luiz. Poi, però, tornò subito in Italia, girato in prestito al. Adesso l’esterno offensivo classe 2003 saluta anche la squadra di Vincenzo Italiano ein. Non all’Aston Villa, ma al Middlesbrough in Championship, con cui giocherà ancora in prestito fino a giugno.