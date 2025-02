Digital-news.it - Calciomercato 2024/2025, diretta chiusura su Sportitalia con notizie, interviste e aggiornamenti

Leggi su Digital-news.it

Lunedì 3 febbraio si chiude la sessione invernale didella stagione(visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) si conferma la casa deldedicando unano stop lunga 17 ore dal mattino fino alladella porta all’Hotel Sheraton di Milano (prevista per mezzanotte) e oltre.Un’immersione totale da non perdere, con, indiscrezioni, retroscena e commenti a chiudere una sessione che ha visto grandi squadre e top player muoversi come mai in passato. La programmazione dedicata dicomincerà alle 8 del mattino con ‘8 in punto’ e proseguirà lungo tutto il giorno. Dalle 14 il campo centrale sarà lo studio allestito all’Hotel Sheraton di Milano, sede ufficiale del, indiscrezioni,