Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C femminile. Spezia a forza sette. Travolto il Monterosso

AsdWomen 70 ASDWOMEN: Sensi, Pozzi (70’ Barraza), Fuggle, Monetini, Duce, Dezotti (60’ Dehima), Ciccarelli (77’ Lombardo), LoVecchio, Codecà (70’ Vacchin), Parodi (70’ Del Freo), Buono. A disp. Pucitta, Scattina, Manea, Lehmann All. Salterio: Trevaini, Fumagalli, Giuliani, Orlando, Monaci (41’ Zamblera), Alemanni, Alijai (52’ Colosio), Perniciaro,Mariotti (46’ attaneo), Vismara (80’ Citaristi ), Zonca (75’ Libiali). A disp. Baruffa, Bonalumi, Milia, Moreschi. All. Favini Arbitro: Raimondo di Taranto. Assistenti Venditti e Favi dellaReti: 11’ Dezotti, 15’, 40’ Codecà, 18’ Ciccarelli, 30’ Duce, 34’ Parodi, 60’ LoVecchio Castelnuovo Magra – UnoWomen impietoso rifila 7 gol ad un malcapitatoche non è mai entrato in partita.