Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 20^ giornata

La Castelfrettese e il Marina vincono a valanga nel girone A. Nel B, la Biagio Nazzaro batte il Matelica: la Jesina vince contro il Moie Vallesina e aggancia la vetta. Il Pietralacroce ferma l’Osimana VALLESINA, 3 febbraio– Grandi sorprese ci hanno riservato le gare dell’ultimo fine settimana nel campionato. Scopriamo insieme quello che è successo in questa 20^.Girone A: Castelfrettese e Marina a valanga, ko Barbara Monserra e Aesse Senigallia Nel girone A, riprende la marcia la Castelfrettese. I “Frogs” hanno battuto 1-6 la Fermignanese fanalino di coda grazie ai gol di Bontempi, Polenta (doppietta), Giuliani (doppietta) e Andreoni. I biancorossi mantengono il +10 sul Montecchio Gallo, vincente per 1-0 contro il Barbara MonSerra.LaCastelfrettese vincente a FermignanoPerde e torna al quarto posto l’Aesse Senigallia, sconfitta 2-1 dal Gabicce Gradara nello scontro diretto per il terzo posto, nonostante la rete di Contardi.