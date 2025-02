Calcio il Napoli non scappa Conte | Alla vigilia avrei firmato

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 feb. (askanews) – “Sette punti dopo Atalanta, Juventus e Roma? Cimesso la firma”. Antonioè amaro dopo il pareggio dell’OLimpico, raggiunto al 92? da Angelino, ma fa i conti con una situazione positiva: primo in classifica con tre punti sull’Inter che il 6 febbraio recupera contro la Fiorentina. La squadra diparte forte e trova la rete del vantaggio al 19? grazie all’ex Spinazzola. La Roma prova a reagire ma è poco concreta. Nella ripresa, ilvuole chiuderla e ci prova con Lukaku, i giallorossi vicini al pari con Paredes che colpisce il palo su punizione. Ma al 92? un sinistro al volo di Angelino chiude il match sull’1-1. “Ci sta comunque di pareggiare in casa della Roma – continua– Ci sta di vedere anche la loro soddisfazione per il pareggio, significa che stiamo facendo qualcosa di importante.