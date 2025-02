.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 17^ giornata

Leggi su .com

In C1 il Cerreto d’Esi entra in zona play-off, pari per il Chiaravalle, Pietralacroce ko. In C2, nel girone A il Castelbellino vince e va a -2 dalla vetta, continua la lotta per la Top5 5 tra Città di Ostra e Acli Mantovani. C2/B: il Real Fabriano resta in vetta, la Polisportiva Victoria vince il derby contro l’Avenale, passo falso dell’Aurora TreiaVALLESINA, 3 febbraio– Il gennaio dela 5 marchigiano è appena terminato ed è tempo di tuffarci nelle partite di febbraio. Nello scorso weekend si sono giocate le gare17^dei campionati diC1 e C2 di futsal: scopriamo insieme quello che è successo.C1 InC1, prosegue il periodo positivo del Cerreto d’Esi. La squadra di Ristè, infatti, ha vinto lo scontro diretto contro la Sambenedettese per 6-3 e si è portata al quarto posto in classifica, in piena zona play-off.