Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, risultati e marcatori della 14^ giornata del girone D

Il Corinaldo vince contro la Nuova Juventina e torna al secondo posto, a -1 dalla vetta: Jesi in quarta posizioneVALLESINA, 3 febbraio– Anche la 14^delD diB è andata in archivio. Vi abbiamo già parlato del derby tra Jesi e Cus Ancona, finito con la vittoria dei dorici (leggi qui) che ora agganciano il Recanati in zona salvezza diretta. I leoncelli, invece, scivolano al quarto posto, pur rimanendo a tre punti dalla vetta.Torna in seconda posizione il Corinaldo, che ha vinto 5-1 il derby contro la Nuova Juventina: sono andati in rete Mancini (doppietta), Campolucci, Pettinari e Pianelli. I biancorossi sono ora a un solo punto dalla prima piazza poiché la Mernap Faenza ha perso in casa contro l’Eta Beta Fano. Di seguito icompleti, ie la classifica dopo la 14^delD diB dia 5.