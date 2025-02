Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: il Francolino si sbarazza della Termoidraulica Sgarzi per 8-1. Bello Immobiliare supera F. Arveda. Conclusa la fase preliminare Opes

Si èlanei raggruppamenti Giara Assicurazioni e Edilizia Marchetti. Per 3 settimane il campionato lascerà spazio alla Winter Cup. Il Cd Costruzioni si aggiudica il Girone Giara Assicurazioni in virtù del doppio successo sull’Autofficina Lodi, che rimane in partita fino al 3-4 con tripletta di Holzl, prima di cedere 7-3, e sul Vuoiqueikiwi, 11-6, dopo essere stato avanti 9-1, Lefons segna rispettivamente 3 e 5 reti, doppia doppietta per Marchiori. Ilsi, 8-1 con poker di Serafini e doppietta di Bianchi. Prova di forza del Maracaibo che si aggiudica lo scontro diretto contro il Tabacchi Levigatura Marmi ed è la 3° squadra che parteciperà alla Serie A, partenza razzo fino al 6-0 e 9-3 finale con poker di Gennari, tripletta di Barani e doppietta di Esposito.