Calciatore di 23 anni si sente male in campo e finisce in ospedale

ALTOPASCIO – Un giovane di 23si è sentitoprima ine poi negli spogliatoi nella partita fra Academy Tau e Borgo a Buggiano di Seconda Categoria per motivi ancora da capire.È stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’San Luca di Lucca dopo l’intervento di un’automedica da Lucca e dell’ambulanza della Misericordia di Capannori.Secondo le prime ricostruzioni il, che non sarebbe in pericolo di vita, avrebbe accusato prima un capogiro e poi un mancamento negli spogliatoi ma è rimasto sempre cosciente. È stato condotto al pronto soccorso per un controllo e le eventuali cure.