Cagliari-Lazio, Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in diretta Live

L’ultimo match della 23ª giornata diA è pronto a regalare grande spettacolo. Ilospiterà laa partire dalle ore 20:45 del 3 febbraio. Una sfida delicatissima per entrambe le squadre che in una vittoria ci vedono la conquista di due obiettivi diametralmente opposti.Ilinfatti con tre punti potrebbe allontanarsi dalla zona retrocessione, o almeno prendere un attimo di respiro, superando anche Verona e Lecce. Davide Nicola che ha visto la striscia di risultati positivi interrompersi con la sconfitta contro il Torino, è pronto a guidare i propri uomini lontano dalla zona pericolosa della classifica.Di tutt’altra portata, invece l’obiettivo dei biancocelesti che con una vittoria andrebbero non solo di nuovo a conquistare un posto momentaneo in Champions League, ma anche a superare Fiorentina e Juventus, con i viola che hanno una partita in meno.