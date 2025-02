Sport.quotidiano.net - Cagliari-Lazio 1-2: i biancocelesti si riprendono il quarto posto vincendo in Sardegna

3 febbraio 2025 – Lasoffre contro il, ma alla fine grazie a Zaccagni e Castellanos riesce a portarsi a casa i tre punti. All'Unipol Domus i sardi danno battaglia, ma devono alzare bandiera bianca, cadendo per 1-2 contro i capitolini. Il pareggio momentaneo di Piccoli illude la squadra di Nicola, che avrebbe probabilmente meritato il gol del pareggio, ma si deve arrendere al maggiore cinismo degli ospiti. I tre punti permettono ai laziali di riprendersi così ilin classifica, per i padroni di casa invece sfuma l'occasione di risalire addirittura in tredicesima posizione. Primo tempo Per la sfida contro i capitolini, Nicola conferma in toto le impressioni della vigilia. Tra i pali c'è Caprile, coperto da Mina e Luperto nel ruolo di centrali, mentre Augello e Zappa sono sulle corsie.