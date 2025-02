Ilrestodelcarlino.it - Cadavere in mare: è una 70enne. La figlia ha riconosciuto la madre

Passetto (Ancona), 3 febbraio 2025 – E’ una donna di 70 anni, di origine russa, la donna trovata morta inal Passetto, sabato pomeriggio. Lahala salma e ora la polizia sta attendendo che arrivi anche la conferma dalle impronte digitali che sono state prese e che verranno confrontate con quelle della banca dati degli stranieri anche per vedere se la sua presenza nel territorio italiano era regolare. Fino a ieri pomeriggio la salma era ancora sotto sequestro del magistrato di turno, la pm Serena Bizzarri, che si è riservata di chiedere un’eventuale autopsia incaricando la medicina legale solo di un esame esterno della salma. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza o ferite da fare presupporre un’aggressione e nemmeno lesioni per aver urtato su qualcosa che ne possa aver causato la caduta in acqua.