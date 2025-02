Lanotiziagiornale.it - Busta paga più bassa, il nuovo cuneo fiscale è una beffa per 12 milioni di lavoratori: chi ci perde di più

Ilmeccanismo del, introdotto dal governo Meloni con l’ultima manovra, è ormai considerato da tutti come una vera e propria. In particolare, i benefici insaranno minimi e riguarderanno solo i redditi medio-alti, mentre per chi guadagna meno gli svantaggi saranno anche rilevanti.Unache riguarda addirittura più di 12di, che non avranno alcun beneficio. Non solo, perché oltre a quelli che perdono importi non troppo elevati (parliamo di qualche decina di euro l’anno) ci sono anche coloro i quali ci rimetteranno addirittura due mensilità di stipendio., vantaggi per pochiI vantaggi, con il, riguarderanno icon reddito tra i 35mila e i 44mila euro, ovvero coloro i quali erano finora esclusi dallo sgravio contributivo.