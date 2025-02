Romadailynews.it - Buon compleanno Alvaro Vitali, Simone Navarra, Franco Reviglio…

Reviglio,, Anna Maria Tarantola, Egidio Guarnacci, Maurizio Micheli, Lillo Foti, Aldo Maria Valli, Ferzan Ozpetek, Mariella Nava, Michael Rummenigge, Massimo Cassano, Sara Carbonero, Kamil Glik, Gloria Vian, Riccardo Brosco, Elena Curtoni, Elisa Lecce, Francesca Welter, Alessia Leolini.Oggi 3 febbraio compiono gli anni:, giornalista; GianAliverti, politico; Egidio Guarnacci, ex calciatore Roma, Fiorentina;Reviglio, economista, ex ministro; Beppe Tenti, imprenditore, produttore tv, esploratore.Inoltre, compiono gli anni: Guido Lo Porto, politico; Antonio Maria Vegliò, cardinale; Enrico Baleri, imprenditore, designer, progettista; Domenico Calcagno, cardinale; Luciano Manni, ex calciatore; Anna Maria Tarantola, ex presidente Rai; Beppe Cino, regista, sceneggiatore; Maurizio Micheli, attore; Luciano Bonetti, imprenditore, dirigente sportivo; Giuseppe Biagi, pittore; Angelo Petrosino, scrittore, traduttore, giornalista.