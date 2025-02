Sport.quotidiano.net - Bundesliga, il Bayern Monaco vince ancora. Leverkusen sempre a -6

Roma, 2 febbraio 2025 – Continua la marcia del, che soffre ma sconfigge l'Holstein Kiel in casa e rimane primo a +6 sul Bayer. I bavaresi si portano sul 4-0 in appena 54 minuti, ma poi staccano la spina e subiscono tre gol dal 62' al 93', rischiando clamorosamente di portare a casa solo un punto. Ilnon sbaglia contro l'Hoffenheim, e, nonostante l'inferiorità numerica dal 61' a seguito dell'espulsione di Grimaldo, conquista la vittoria e resta saldamente al secondo posto in classifica, in quanto l'Eintracht Francoforte trova solo un punto contro il Wolfsburg. Per Toppmoller e i suoi, però, non c'è da preoccuparsi, dato che i punti di distacco con il Lipsia in quarta posizione rimangono cinque: la squadra di Rose non va oltre lo 0-0 contro l'Union Berlino.