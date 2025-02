Cinemaserietv.it - Buffy, in arrivo una serie sequel per Disney Plus? (con Sarah Michelle Gellar)

Un/reboot della storica, l’ammazzavampiri sarebbe in sviluppo per+, con il ritorno dinei panni dell’omonima cacciatrice di vampiri: a quanto si apprende, però, il personaggio avrebbe nella nuovaun ruolo di supporto, lasciando l’onere della scena a un’altra figura, presumibilmente una nuova cacciatrice in erba.La sceneggiatura e la produzione della, descritta come ‘il nuovo capitolo delverse’ sono affidate alle sorelle Nora e Lila Zuckerman, già note per il loro lavoro su “Poker Face”, “Fringe” e “Agents of S.H.I.E.L.D.”. A dirigere il progetto sarà la regista premio Oscar Chloé Zhao, che si occuperà anche della produzione esecutiva attraverso la sua casa di produzione Book of Shadows. Anchesarà produttrice esecutiva, insieme a Gail Berman, Fran e Kaz Kuzui (già coinvolti nellaoriginale) e Dolly Parton, che tornerà a supportare il franchise attraverso la sua compagnia Sandollar.