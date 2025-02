Laspunta.it - Bufera nella ASL RM 6, le associazioni antimafia: “Necessario un sistema sanitario libero da clientele”

La Rete No Bavaglio, l’Associazione coordinamentoAnzio Nettuno e Reti di giustizia il sociale contro le mafie, hanno espresso forte preoccupazione per l’inchiesta che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 11 tra dirigenti e manager della ASL Roma 6, accusati di pilotare appalti e concorsi pubblici.“A rendere ancora più grave la situazione è il fatto che la nomina del nuovo direttore generale della ASL Roma 6 sia ancora bloccata, ostaggio di logiche di partito.” Dice la nota congiunta. “Mentre la sanità pubblica dovrebbe garantire efficienza e servizi ai cittadini, si assiste a una gestione opaca che favorisce equilibri politici anziché il merito e la competenza. Questa vicenda conferma la necessità di untrasparente eda, corruzione e giochi di potere, soprattutto in territori come questi, già fortemente compromessi dalla presenza della criminalità organizzata.