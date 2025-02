Torinotoday.it - Budlee dj set per Discorario alla bocciofila Rami Secchi

Leggi su Torinotoday.it

In occasione della rassegnail duo Feeldamusic ha invitato l'eclettico Dj ligure Bud Lee. L'evento inizierà alle 20 e la sonorizzazione della cena sarà curata da Iconout. Sarà un'occasione per ascoltare musica in vinile selezionata ad arte.Richiesta Tessera Arci per fruire.