Ilfattoquotidiano.it - Bublik vede la sconfitta e fa giocare il raccattapalle al posto suo: show e risate all’Atp di Montpellier – Video

Episodio particolare nel corso dell’incontro valevole per i quarti di finale del torneo Atp di, in Francia, tra il tennista kazako Alexandere lo statunitense Aleksandar Kovacevic. In svantaggio per 6-3, 5-1,non ha creduto alla clamorosa rimonta. Considerata la partita come ormai compromessa in maniera definitiva,ha scelto di concedere un momento di gloria a un giovane, affidandogli la propria racchetta e invitandolo aun punto alsuo. Il ragazzo, con gli occhi pieni di gioia e stupore, ha servito, e Kovacevic, sorridendo, ha rismandando la palla in rete, provocando l’applauso degli spettatori presenti., celebre per il suo stile di gioco imprevedibile e spettacolare, durante lo stesso match aveva eseguito alcuni servizi dal basso, compresi 3 consecutivi per mantenere il servizio quando era in svantaggio per 4-1 nel primo set.