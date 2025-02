Ilgiorno.it - Broni, il deposito della droga sottoterra in un campo e un intenso giro di spaccio: quattro arresti

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 3 febbraio 2025 - Sgominata dai carabinieri la banda che spacciava in località Colombera di, ribattezzata "Colombia" per l'traffico di cocaina. I militariCompagnia di Strahanno eseguito nel corsomattinata di oggi, lunedì 3 febbraio,misure cautelari emesse dal Gip di Pavia. Arrestati L.M. di 33 anni, I.T. 29enne, entrambi residenti a Vigevano e già detenuti nel carcere pavese di Torre del Gallo, M.M. di 42 anni e M.R. 38enne, residenti a Milano, tutti di nazionalità marocchina. Effettuate anche 6 perquisizioni nei confronti di altrettanti "fiancheggiatori" residenti nelle province di Pavia, Milano, Novara e Avellino. "L'attività - spiega la nota stampa dei carabinieri - è iniziata nel 2020 ed ha preso avvio dalle numerose segnalazioni di privati cittadini che avevano rappresentato un consistente movimentazione di auto, soprattutto in località Colombera dinonché da una precedente attività investigativa del Nucleo Operativo di Stra