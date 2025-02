Lanazione.it - Brogi e Benvenuti insieme in uno spot sociale

Arezzi, 03 febbraio 2025 – La loro amicizia è decennale e si ritrovarono anche sul set a metà degli anni 90 fa quando Alessandrodecise di girare "Ivo il Tardivo", uno dei suoi più celebri film, nel vecchio borgo di Castelnuovo d'Avane , comune di Cavriglia, di cui all'epoca era sindaco Enzo. Il rapporto tra i due non si è mai interrotto e questo tandem sul set si è riproposto in occasione di unomolto particolare, di grande impatto, su una patologia molto complessa. In Italia, oltre due milioni di persone convivono con una malattia rara, tra le circa 8.000 patologie oggi conosciute. Tuttavia, solo per il 5% di queste esiste una cura. Un dato che sottolinea l'importanza cruciale della ricerca scientifica, capace di trasformare non solo numeri, ma anche vite. Proprio alla ricerca è dedicata la nuova campagna di sensibilizzazione di UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare, nell'ambito del percorso avviato tre anni fa, che ha già affrontato i temi della diagnosi precoce e della presa in carico.