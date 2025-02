Ilnapolista.it - Brignone: «Goggia mi ha insegnato a mettere carattere. Sinner va capito»

Leggi su Ilnapolista.it

Federicaè la donna più vincente dello sci italiano. Fa rima non letterale con Sofia: due campionesse diversissime, rivali ma sempre più vicine. Lo dice la stessa valdostana intervistata dal Corriere della Sera. Ora che vince anche in discesa, terra di conquista difinora: “Era uno dei miei obiettivi: li avevamo messi a punto con mio fratello Davide (l’allenatore di Federica ndr), prevedendo allenamenti specifici. Da anni ci concentriamo sulla scorrevolezza, sul distribuire i carichi per essere più veloci in discesa, per impostare le curve più lunghe. Ho molta più paura in slalom. Ho meno spazio d’azione, non mi sento a mio agio e tendo a sbagliare. Ora ho pochissima paura nella velocità, anche in condizioni difficili: mi sento lucida, in controllo, ho affinato la tecnica per avere una sciata sicura e spingo anche in situazioni complicate.