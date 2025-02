Brie Larson ammette che Carol Danvers le ha cambiato la vita, ma non vuole commentare le critiche

Leggi su Cinefilos.it

chele hala, ma nonleaveva già vinto un Premio Oscar prima di essere scelta per interpretarenel Marvel Cinematic Universe e l’annuncio che avrebbe interpretato l’eroina è stato inizialmente accolto con positività dai fan.Tuttavia, la situazione è cambiata quando sui social media sono circolati vari frammenti audio di interviste passate (con il suggerimento che il personaggio dovesse “odiare” gli uomini). Anche il fatto chenon sorridesse abbastanza nei trailer di Captain Marvel è diventato un problema per alcuni e il bombardamento di recensioni che ne è seguito ha portato Rotten Tomatoes a cambiare il modo in cui venivano generati i suoi punteggi del pubblico.Captain Marvel ha comunque incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale, ma The Marvels è stato un flop alla fine del 2023, ponendo probabilmente fine a qualsiasi futura avventura da solista percome personaggio.