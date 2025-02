Quotidiano.net - Brasile, gli occhi della memoria sulla dittatura

Leggi su Quotidiano.net

Si può azzerare la? L’Alzheimer corrode, da dentro, fino a cancellare i ricordi più recenti. Ma non cancella la persona. Nemmeno quando i suoisembrano spenti, persi nel vuoto, o fissano un determinato punto. Eunice ha convissuto per 14 anni con l’Alzheimer. Ma quando un giorno in televisione ha visto passare l’immagine del suo Rubens, ecco un lampo negli, tutta la vita che scorre davanti, e il fremito prima di pronunciare quel nome che un tempo era familiare. Che è stato tutta la sua vita. Il suo Rubens per cui c’è stato un prima e un dopo: da moglie e da vedova senza il conforto (se può definirsi tale)legge che accertava la sua morte. Rubens Paiva era un deputato laburista in, destituito nel 1964 con il golpe, sequestrato a gennaio del 1971, quando la giunta militare aveva diffuso da poco l’atto numero cinque che sospendeva qualsiasi libertà costituzionale.