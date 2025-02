Ilfattoquotidiano.it - Brambilla e il caso dei fondi della Leidaa. Evi (Pd) lascia l’Intergruppo animali presieduto dall’ex ministra: “Mai riunito in due anni”

La deputata del Pd Eleonora Evi si è dimessa dall’Integruppo per i diritti deglida Michela Vittoria(Noi Moderati). La decisione è stata presa dopo la messa in onda del servizio di Report – firmato da Giulia Innocenzi – sulla gestione deidell’associazionestada parte dioltre agli intrecci tra l’ex, ora rieletta con Forza Italia poi passata al gruppo di Maurizio Lupi. Evi spiega che la sua era stata una adesione “convinta” all’integruppo perché “per cambiare le cose per gliserva superare steccati ideologici e partitici e trovare soluzioni comuni”. Ma è una premessa che a questo punto cade per due ragioni, spiega ancora Evi: l’inchiesta giornalistica di Report “mette in luce l’uso didell’associazionedi cuiè presidente, da cui la stessa ha tratto profitti e vantaggi personali e privati, che nulla avevano a che fare con la causasta e ambientalista”.