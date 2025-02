Ilrestodelcarlino.it - Bramante recupera ma poi cede a Perugia

VALDICEPPO BASKET 69PESARO 67 VALDICEPPO: Provvidenza 4, Frau ne, Gauzzi 4, Speziali, Rimolo ne, Meschini 12, Bonucci 4, Corradossi 3, De Grossi ne, Mozzi 15, Rath 9, Gonzalez 18. All. Filippetti: Crescenzi ne, Ricci, Sgarzini 19, Ferretti, Ferri 4, Nicolini E. 3, Centis 6, Rinaldi 8, Stefani 15, Panzieri 12, Lanci. All. Nicolini M. Parziali: 19-16, 37-28, 55-42, 69-67. Sconfitta indolore per ilche si arrende nel finale in casa del Valdiceppo. I pesaresi perdono sul filo di lana dopo una rimonta portentosa. Nell’ultimo quarto infatti gli uomini di coach Nicolini passano da - 13 a + 2 senza però portare a termine il recupero. Comunque una vittoria in Umbria sarebbe stata inutile ai fini della classifica. Pesaro infatti è già qualificata alla seconda fase, ai Play In Promozione.