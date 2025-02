Gqitalia.it - Bradley Cooper è molto affezionato ai suoi nuovi stivali Louis Vuitton

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.ama gli.Il mese scorso ha sfoggiato l'inafferrabile collaborazionex Timberland e ieri è stato avvistato a New York con lo stivaleChecker Ranger. Anche se questisono stati lanciati solo poche settimane fa, il regista americano li ha indossati così tanto che mostrano i primi segni di usura: il miglior segno di un vero e proprio amore con qualcosa.Presentate nell'ambito della collezione Autunno/Inverno 2024 della maison, le Checker Ranger sono la rivisitazione di Pharrell Williams del classico stivale militare. Con un design a sette occhielli, è realizzato in Italia con una delle più belle pelli di vitello nubuck in circolazione ed è foderato in shearling all'interno per tenere i piedi al sicuro.