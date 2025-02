Dilei.it - Bouquet e composizioni floreali: i trend del 2025

Leggi su Dilei.it

I fiori rappresentano da sempre un elemento fondamentale per regalare ad un matrimonio un’estetica ben definita. Piante e boccioli, infatti, sono presenti in ogni aspetto della cerimonia, daialle bottoniere, senza dimenticare archi e centrotavola. Il loro ruolo, ancor più che quello di addobbi e table setting, è quindi essenziale per restituire pienamente il senso del tema scelto per la cerimonia.Tuttavia, così come nel caso di abiti e bomboniere, anche le tendenzevanno e vengono, e sono destinate a cambiare radicalmente nel. Gli sposi più tradizionalisti, quindi, potrebbero mettere in discussione le proprie scelte in favore di soluzioni più nuove ed originali. Pronti a scoprire qualicaratterizzeranno i fiori nuziali nei prossimi mesi?Quali sono le tendenzeper ilQuando ci si appresta ad organizzare un matrimonio, è importante per gli sposi restare fedeli a ciò che maggiormente rispecchi il loro gusto e le loro esigenze.