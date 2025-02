Quotidiano.net - Borsa di Hong Kong in calo dopo i dazi di Trump su Cina e altri paesi

Laditorna agli scambi in territorio negativo e,la lunga pausa legata al Capodanno lunare, testa la serie diimposti dal presidente americano Donaldcontro(un'aliquota aggiuntiva del 10%), Canada e Messico (il 25% per entrambi i partner commerciali di Washington): l'indice Hang Seng cede nelle primissime battute lo 0,87% e scivola a 20.048,87 punti. Le nuove tariffe, in vigore da domani, saranno con ogni probabilità seguite da analoghe misure contro l'Ue e glipartner asiatici di Washington. In tensione, infatti, ci sono i listini di Tokyo (-2,15%), Seul (-2,52%) e Taipei (-3,27%). Ancora chiuse le borse cinesi di Shanghai e Shenzhen, per il lungo ponte festivo del Capodanno lunare: torneranno agli scambi soltanto mercoledì.