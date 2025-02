Ilrestodelcarlino.it - Borgo dei borghi: brilla Sirolo, la perla del Conero

(Ancona), 3 febbraio 2025 – Quest’anno è in corsa per l’ambito titolo anche, ladel. La celebre competizione “dei” è tornata per la sua 12esima edizione, animando il palinsesto di Rai 3 all’interno della trasmissione “Kilimangiaro” condotta da Camila Raznovich. L'emozione del "dei" Nella serata del 20 aprile sarà svelato il nome delvincitore. Dopo il successo della passata edizione che si è conclusa con la vittoria deldi Peccioli in Toscana, adesso cresce l’attesa per scoprire il vincitore di quest’anno.: tra natura e tradizioniha davvero tutte le carte per vincere tra spiagge incantate, natura incontaminata, un-gioiello a picco sul mare e il promontorio dela fare da cornice. Ogni domenica, a partire dalle 17.