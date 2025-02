Tvplay.it - Boom Inter, firma ad un passo: Inzaghi può esultare

Leggi su Tvplay.it

L’, dopo il pareggio con il Milan, pronta a concretizzare un’operazione di mercato. Esulta: lasi avvicina.Un’ulteriore iniezione di autostima, che può rivelarsi determinante nella lotta verso lo scudetto. Risveglio dolce oggi in casa, dopo il pareggio ottenuto ieri nel derby. La rete realizzata da Tijjani Reijnders sembrava infatti aver indirizzato la gara in favore del Milan tuttavia i nerazzurri, nei minuti successivi, non si sono disuniti evitando poi la sconfitta in extremis grazie al colpo di testa di Stefan De Vrij, abile a sfruttare al meglio l’assist di petto fornito dal neo arrivato Nicola Zalewski.ad unpuò– TvPlay.it (Ansa)Può quindi sorridere Simone, rimasto a -3 dalla vetta in seguito al pari del Napoli sul campo della Roma ed intenzionato a cancellare il gap esistente vincendo il recupero con la Fiorentina in programma giovedì.