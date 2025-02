Fanpage.it - Bonus giovani e donne, ok dall’Ue: a chi spettano gli incentivi fino a 650 euro per le assunzioni nel Sud

L'Unionepea ha dato il via libera all'esonero contributivo per l'assunzione diunder 35 enel Mezzogiorno. La misura prevedea 500mensili per contratti a tempo indeterminato, 650mensili per quelli a tempo indeterminato. Le agevolazioni saranno valide per le nuoveeffettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.