Thesocialpost.it - Bonus cultura 2025, i requisiti eccome ottenerlo (fino a 1.000 Euro)

Grazie al cielo, anche nelsarà possibile accedere al, così da poter ottenere dei soldi da parte dello Stato da poter spendere per poter fruire la. Vediamo chi può beneficiarne, come si attiva e in quali esercizi commerciali si potranno utilizzare i soldi del nuovo. Vale la pena sottolineare che si tratta di carte “digitali” o “elettroniche” e vanno richieste online sull’apposito portale del Ministero delladal 31 gennaioal 30 giugno. Ille consiste nella Carta dellagiovani e nella Carta del merito, due carte attraverso le quali i diciottenni italiani possono acquistare servizi e beni per rafforzare i loro consumili. Le due carte, del valore di 500ognuna, sono cumulabili (pertanto è possibile arrivare a ottenere un buono complessivo di 1.