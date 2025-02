Ilgiorno.it - Bonifici bancari da 80mila euro. Donna raggirata

Leggi su Ilgiorno.it

LAMBRUGO (Como) Al telefono, quando l’hanno chiamata, era convinta ci fossero il responsabile della sicurezza della banca e i carabinieri di Lurago d’Erba: così si erano spacciati i truffatori che nei giorni scorsi sono riusciti a convincere unadi 67 di Lambrugo a effettuare due, il primo di quasi 50mila, il secondo di 28mila. Quando ha risposto al telefono, l’uomo all’altro capo le ha raccontato che erano in corso indagini su alcuni impiegati della banca in cui aveva depositato i suoi risparmi, che si appropriavano dei soldi dei correntisti. Per mettere al sicuro il denaro, era necessario spostarlo su un conto corrente dei carabinieri, dove sarebbero stati al sicuro per il tempo necessario a svolgere le indagini. Indicazioni false, ma con le quali i truffatori sono riusciti a convincerla a fare i due