Anconatoday.it - Bomba inesplosa all'Arco Clementino, proseguono i sopralluoghi dei militari

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA –dell’Esercito al porto, in zona, dove un paio di settimane fa, durante dei lavori, è stata rinvenuta una, risalente con ogni probabilità alla seconda guerra mondiale. L’obiettivo resta quello di portarla via per farla brillare in.