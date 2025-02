Iltempo.it - Bomba in Nba: Doncic va a Los Angeles, Davis a Dallas

Leggi su Iltempo.it

Lache sconvolge la Nba deflagra quando in Italia non è ancora l'alba. LosLakers eMaverics mettono in piedi uno scambio eclatante, Lukaa Hollywood e Anthonyin Texas. La tempesta di tweet e post testimonia il clamore della trattativa, che per la prima volta coinvolge due giocatori All-Nba in carica, ovvero scelti nei due migliori quintetti dell'ultima stagione. Sembra una sfumatura ma non lo è, anzi, è tra i motivi principali alla base dello scambio, perché certi risultati si traducono in aumenti contrattuali. Insomma, in soldi. Per qualcuno troppi. Lo sport americano è diverso da quello europeo. A mercato aperto le squadre scambiano per intero i contratti dei giocatori, che conservano gli accordi pattuiti e salvo rari casi (oggi solo Beal a Phoenix) non possono rifiutare di essere scambiati.