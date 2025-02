Ilrestodelcarlino.it - Bologna: via Zanardi, ingorghi e file per un problema alla tubatura del gas

, 3 febbraio 2025 -in viarotonda del Centro Lame, per un pronto intervento su unadel gas all’altezza del civico 34. La rottura, avvenuta nel weekend, come fa sapere Hera è stata rapidamente riparata, ma i tempi tecnici per il cantiere e la successiva riasfaltatura hanno causato diversi problemi a quanti, stamattina, passavano dzona andando al lavoro o a scuola. In serata, assicura il Comune, il tratto dovrebbe essere completamente liberato.