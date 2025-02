Ilrestodelcarlino.it - Bologna, via ai lavori per la nuova rotatoria al Navile

, 3 febbraio 2025 - Per una migliore sicurezza e fruibilità stradale, sono iniziati aoggi, lunedì 3 febbraio, idi manutenzione all’incontro tra le vie Roncaglio/Papini/Dei Giardini, nel quartiere, facenti parte di un appalto di 700 mila euro che riguarderà anche altri punti critici della città. L’obiettivo finale, ha spiegato il Comune in una nota, è quello di realizzare unache rientra nell’ambito di un appalto per complessivi 700 mila euro. L’intervento è propedeutico alla realizzazione della linea verde del tram ed è finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale all’incrocio tra le vie. Iprevisti alle vie Roncaglio-Papini-Giardini Andando più nello specifico, laverrà creata in corrispondenza del rialzo stradale previsto all'incrocio delle vie Roncaglio/Papini/Giardini, con particolare attenzione alla realizzazione di attraversamenti pedonali sicuri per le persone delle quali usufruiranno.