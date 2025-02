Ilrestodelcarlino.it - Bologna, rave di Capodanno: 70 fogli di via e oltre 200 identificati

, 3 febbraio 2025 – Sono 70 idi via obbligatori dal Comune diemessi nei confronti di alcuni dei partecipanti al'Sound of Freedom', tenutosi in uno stabile tra via Calzoni e via Stalingrado e terminato nel pomeriggio dell'1 gennaio dopo circa 48 ore. Ora, fa sapere la Questura, sono in corso le notifiche dei provvedimenti ai destinatari, che provengono dall'Emilia-Romagna e da altre regioni del Nord e del Centro Italia. Dopo l'evento, ricordano da piazza Galilei, la Digos aveva individuato200 partecipanti, inviando poi alla Procura un'informativa per i reati di 'invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica' e di 'turbativa violenta del possesso di cose immobili'. La Sezione Misure di prevenzione personali e patrimoniali della Divisione Anticrimine ha in seguito "esaminato con procedura d'urgenza la posizione dei soggetti coinvolti", predisponendo appunto "ben 70di via obbligatori dal Comune di".