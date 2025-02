Ilfoglio.it - Bologna può credere in una nuova Europa

Leggi su Ilfoglio.it

A forza di leggere la classifica del Milan con l’asterisco, cercando di fare supposizioni sull’effettivo posizionamento dei rossoneri, è passato a lungo sotto silenzio chi fosse dall’altra parte dell’asterisco. Una squadra che, in caso di successo, aggancerebbe la Juventus a quota 40. L’avvio di stagione delaveva scatenato i critici, pronti a impallinare la dirigenza rossoblù per le scelte estive, a cominciare dai nuovi arrivi per passare all’allenatore. Superato il giro di boa, pur con la League Phase di Champions al di sotto delle aspettative, la squadra è però pienamente in corsa per un nuovo piazzamento europeo: non fu, dunque, solo un miracolo di Thiago Motta. È molto di più. Per citare Luca Carboni, verrebbe da dire che ilè una regola: dal direttore tecnico Giovanni Sartori, l’artefice di alcuni capolavori della storia più o meno recente del calcio italiano (citofonare Chievo e Atalanta) al direttore sportivo Marco Di Vaio, è chiaro che le basi siano decisamente solide.