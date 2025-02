Ilrestodelcarlino.it - Bologna, dopo 70 anni il Canale di Reno torna a scorrere scoperto in pieno centro

, 3 febbraio 2025 –70ildinelstorico di. Merito del lavoro del Consorzio Canali diche ha ripristinato totalmente la funzionalità di uno dei corsi d’acqua più celebri della città, pesantemente colpito dall’alluvione dell’ottobre 2024 che ha costretto il Consorzio a rimuovere oltre tremila tonnellate di fango e detriti e a consolidare le aree danneggiate da frane o smottamenti. Le operazioni di ripristino delhanno impiegato più di tre mesi, rendendo necessario mantenere in secca il. Due settimane fa il flusso era stato già riaperto nel tratto interno al comune di Casalecchio, dalla Chiusa fino allo scaricatore Canonica. Da oggi, prosegue all’interno del Comune dilungo la pista ciclo-pedonale della Certosa, entrando all’interno delle mura cittadine presso l’Opificio della Grada, attraversando la parte di via Riva‘scoperchiata' per i lavori del tram (ossia il tratto tra piazza Azzarita e via Lame) e giungendo fino a via Marconi, dove l’acqua incontra la Centrale Idroelettrica del Cavaticcio.