Bergamonews.it - Bollino azzurro ad Humanitas Gavazzeni per la cura del tumore alla prostata e delle complicanze postchirurgiche

ha ricevuto il, un importante riconoscimento assegnato dFondazione Onda ETS agli ospedali che offrono un approccio professionale e interdisciplinare nel trattamentopersone confunzionali.Fondazione Onda ETS, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha conferito ila 156 ospedali in tutta Italia, nella seconda edizione di questa iniziativa. In particolare, sono stati premiati i centri appartenenti al network degli ospedali con ilRosa, tra cui, che si sono distinti per la qualità dei servizi offerti in ambito uro-andrologico, con un focus specifico sule le sue.IlL’obiettivo delè migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari, potenziare l’offerta terapeutica e diagnostica, e migliorare la qualità della vita dei pazienti con