Tvplay.it - Bocciato il colpo estivo della Juventus: se ne va sul gong

Leggi su Tvplay.it

Occhio a quello che potrebbe succedere nelle ultime ore di mercato. Laè pronta a una cessione sorprendente.Poche ore al termine del calciomercato e ultimi movimenti per tutte le big. E’ stato un mercato rovente con Juve e Milan attivissime ed anche squadre come Como e Fiorentina hanno provato a fare mercato per rinforzare la rosa, ma non solo entrate. Sono arrivati anche affari in uscita molto importanti.il: se ne va sul(Lapresse) TvPlayIl club bianconero ha lavorato senza sosta per rinforzare la rosa, ha fatto diversi acquisti ma anche alcune uscite e in effetti al momento ci sono troppi nomi a centrocampo. C’è stata qualche richiesta dalla Premier League per Douglas Luiz, ma il brasiliano non si muove in prestito mentre la situazione di Fagioli verrà verificata fino alla fine.