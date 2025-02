Boccia | Con il mio pancione Sangiuliano non c’entra – Il video

Leggi su Open.online

«Tutto quello che riguarda il mio privato non riguarda l’ex ministro». Queste le parole dell’imprenditrice Maria Rosaria, intervistata da La7 a L’aria che tira, dove ha rilanciato l’intervista per il podcast Politigram, in diretta domani pomeriggio: occasione in cui, ha detto, parlerà anche della questione della sua gravidanza. «Aspettiamo questa intervista, ma abbiamo già capito che si esclude qualsiasi ruolo di, giusto?» le chiede David Parenzo erisponde: «Si, assolutamente».Il Mic, il ministero «con tanti ministri»«In un ministero che doveva essere trainato da una sola persona c’erano invece tante persone che facevano i ministri», ha dichiarato a La7. Davanti alla domanda su chi fossero i ministri ombra ha replicato: «Meloni, la sorella della premier, Gasparri e La Russa».