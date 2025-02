Quotidiano.net - Bob Broderdorf nominato nuovo CEO globale di Jeep, guida la trasformazione del marchio

Bobè ilceodi, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di senior vice president e responsabile del brand per il Nord America, ha più di 25 anni di esperienza alladi marchi americani, tra cui Ram e Dodge. Succede ad Antonio Filosa che continuerà a supervisionare i marchi Chrysler, Dodge,e Ram nella sua posizione di chief operating officer di Stellantis per le regioni americane. "Siamo entusiasti di nominare Bob per portare avanti il leggendario- commenta Filosa - in questo momento di. Avendo avuto il piacere di lavorare a stretto contatto con lui, non potrei essere più fiducioso nella leadership di Bob. Solo da novembre 2024, Bob ha aumentato la quota di mercato deldel 16% e ridotto lo stock di oltre il 30% negli Stati Uniti.