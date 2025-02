Bergamonews.it - BluOrobica chiude con un acuto, Treviglio Brianza fa tripletta

Leggi su Bergamonews.it

Lala regular season con un colpo da novanta, battendo la capolista all’ultimo atto del girone. Un successo che, per quanto non cambi la classifica, rappresenta una perla da incastonare nel percorso dei bergamaschi, che concludono la prima fase con nove vittorie in ventidue giornate. Un match in salita, iniziato con un pesante 15-2 in favore di Iseo, ma che i ragazzi di Bergamo ribaltano con carattere e lucidità.Decisivi, oltre ai punti individuali, gli episodi chiave. Simoncelli si prende la scena nel finale con una tripla pesante, quella del 74-70 a un minuto dalla sirena, che indirizza definitivamente la gara. Ma la rimonta inizia molto prima con Turel che – reduce da un paio di brutte uscite in fila– si riprende la scena, infilando sei punti cruciali tra tripla e gioco da tre nel momento decisivo sul 56-55 a metà del terzo periodo.