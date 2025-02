Lanazione.it - Bloccata con la droga in Israele, giovedì nuova udienza per la pratese a Tel Aviv

Prato, 3 febbraio 2025 – Rimane in carcere Daria Franchi, ladi 37 anni che venerdì 24 gennaio è stata fermata all’aeroporto di Telcon 10 chili di ketamina nascosti nella sua valigia. Ieri si è tenuta una prima: il capo d’accusa non è stato ancora formalizzato. La prossimaè stata fissata per. Il giudice ieri ha dichiarato che le indagini della polizia sono concluse: la palla passa ora al procuratore che dovrà decidere sulla convalida o meno dell’arresto. Per ora Daria Franchi, modella e ballerina, resta nel carcere femminile a 30 chilometri da Tel, ed è seguita da un avvocato di ufficio israeliano. Il caso dellaè seguito con attenzione dalla Farnesina. Il console ha parlato con la donna e le ha riportato i messaggi della famiglia. L’ha anche rassicurata sul fatto che il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata italiana instiano seguendo il suo caso.