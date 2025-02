Anteprima24.it - Blitz della Procura contro il favoreggiamento dell’immigrazione: il sostegno della Cisl provinciale

Tempo di lettura: < 1 minutoLaSalerno e la Faiesprimono il loro plauso alle forze dell’ordine e alla magistratura per l’operazione condotta nelle province di Salerno, Napoli e Caserta, che ha portato all’arresto di 36 persone coinvolte in un sistema illecito legato alclandestina e alla corruzione.Marilina Cortazzi, segretaria generaleSalerno, sottolinea: “L’operazione conferma quanto sia fondamentale il contrasto allo sfruttamento dei migranti. Chiediamo un impegno costante per garantire legalità e tutele per gli immigrati che nel settore agricolo rappresentano una forza lavoro troppo spesso sfruttata e marginalizzata”.Michele Alessio, segretario generaleFai, aggiunge: “Il settore agricolo è troppo spesso vittima di sfruttamento e malaffare.